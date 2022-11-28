İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2022 Pazartesi / 5 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6314
  • EURO
    19,3308
  • ALTIN
    1049.14
  • BIST100
    4874.34
Güncel

Kuyumcudan 750 bin TL'lik hırsızlık

Diyarbakır'da, kepengini kırıp girdikleri kuyumcu dükkanından 750 bin TL değerindeki altın çalan 5 şüpheli, '24 ayar' adı verilen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

DHA28 Kasım 2022 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Kuyumcudan 750 bin TL'lik hırsızlık
ABONE OL

Olay, 24 Kasım günü sabah saatlerinde, Sur ilçesinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının kepengini kırıp içeri giren şüpheliler, 750 bin TL değerindeki altını çaldı. Caddede devriye görevi yürüten bekçiler, durumu fark edip polise bildirdi. Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki 100'e yakın kamerayı incelemeye aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştiren 5 kişiyi belirledi. '24 ayar' adı verilen operasyonla şüpheliler H.E., Ö.G., A.Ö., S.T. ve Ö.K., 24 saatte yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 bileklik, 17 yüzük, 27 çift küpe, 3 bilezik ve 4 kolye ele geçirildi.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.