Kuyumcudan 750 bin TL'lik hırsızlık

Olay, 24 Kasım günü sabah saatlerinde, Sur ilçesinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının kepengini kırıp içeri giren şüpheliler, 750 bin TL değerindeki altını çaldı. Caddede devriye görevi yürüten bekçiler, durumu fark edip polise bildirdi. Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki 100'e yakın kamerayı incelemeye aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştiren 5 kişiyi belirledi. '24 ayar' adı verilen operasyonla şüpheliler H.E., Ö.G., A.Ö., S.T. ve Ö.K., 24 saatte yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 bileklik, 17 yüzük, 27 çift küpe, 3 bilezik ve 4 kolye ele geçirildi.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.