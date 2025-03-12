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Kuyumcudan altın taç çaldı! Savunması pes dedirtti

Beyoğlu'nda bir kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın tacı çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önce erkek arkadaşıyla gittikleri kuyumcuda altın tacı beğendikleri, erkek arkadaşının parasının yetmediği için üzüldüğü, bu nedenle hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 13:08 - Güncelleme:
Kuyumcudan altın taç çaldı! Savunması pes dedirtti
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart'ta Kasımpaşa Mahallesi Yeni Bülent Demir Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın tacın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının Firdevs Ç. olduğunu belirledi.

Zanlının evine düzenlenen baskında, taş süslemeli altın taç ele geçirildi. Gözaltına alınan Firdevs Ç, Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Şüphelinin, daha önce erkek arkadaşıyla gittikleri kuyumcuda altın tacı beğendikleri, erkek arkadaşının parasının yetmediği için üzüldüğü, bu nedenle hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin, elinde incelediği altın tacın fotoğrafını çekmesi, sonrasında da iş yerinden çıkarak kaçması ve kuyumcunun sahibinin de arkasından koşması yer alıyor.

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