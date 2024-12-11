Kuyumcudan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iki kuyumcuda yaşanan hırsızlıkla ilgili şikayet üzerine çalışma yaptı.

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Beyoğlu Caddesi'ndeki kuyumcuya 5 Ekim'de müşteri gibi gelen şüphelilerin, iş yerindekileri oyalayarak 200 bin lira değerinde 17 altın kolye ucunu çaldığını belirleyen ekipler, 10 Ekim'de Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Vardar Bulvarı'ndaki kuyumcudan da benzer yöntemle 120 bin lira değerinde 16 altın kolye ucunun çalındığını tespit etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenerek Pendik'te yakalanan Zülfiye Y'nin (60) 8, Sibel Y'nin (32) ise 7 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.