Güncel

Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla soygun: Vurguncular kıskıvrak yakalandı

Bahçelievler'de, Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen para dolu çuvalların uzun namlulu silah taşıyan kişilerce çalınmasına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 11:17
Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla soygun: Vurguncular kıskıvrak yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Yenibosna'daki Kuyumcukent'te 9 Mart'ta gerçekleşen silahlı soyguna ilişkin çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki araçla olay yerine gelip uzun namlulu silahlarla görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra para dolu çuvalları araca yükleyip kaçan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

  • Kuyumcukent hırsızlık
  • Güvenlik operasyonu
  • Silahlı soygun

