İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuyumculara sahte altın satan 3 şahıs gözaltında
Güncel

Kuyumculara sahte altın satan 3 şahıs gözaltında

Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Kasım 2025 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Kuyumculara sahte altın satan 3 şahıs gözaltında
ABONE OL

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, üç kuyumcuya 16 gram sahte altın sattıkları tespit edilen V.A, M.A. ile N.A'nın araçla Kars istikametine seyir halinde oldukları belirlendi.

Ekipler, durdurdukları araçta bulunan anne ve 2 çocuğunu gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında 95 gram altın ve 310 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.