İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2025 Cumartesi / 23 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandılar
Güncel

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandılar

Samsun'da bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandılar
ABONE OL

İlkadım ilçesinde bir kuyumcuda 20 Mart'ta 1 gramlık sahte altın bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, olayla ilgili yürüttüğü çalışmada şüpheliler A.S. (47) O.K. (57) ile İ.C.K'yi (33) tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin takibi sonucunda şüphelilerden A.S. ve O.K, İlkadım'da başka kuyumcuda 2 adet sahte 1 gram altın bozdurmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Diğer şüpheli İ.C.K. ise ikametinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 11 adet sahte 1 gramlık milli ziynet altını, 12 bin 780 lira, 300 Amerikan doları ve 72 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin sahte altınları satmaya çalıştığı anlar, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.