  Kuyumcuyu soyup eşekle kaçmıştı! Cezası belli oldu
Güncel

Kuyumcuyu soyup eşekle kaçmıştı! Cezası belli oldu

Kayseri'de çaldığı forklifle kuyumcunun kepengini açarak altınları çalıp sonrasında da eşek ile kaçan sanık, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bugün görülen duruşmada mahkeme başkanının eve sakladığı altınların yerini neden polislere kendisinin değil de babasının söylediğini sorması üzerine M.Ç., polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandığını ifade etti.

IHA8 Mayıs 2026 Cuma 21:39
Kuyumcuyu soyup eşekle kaçmıştı! Cezası belli oldu
Kayseri İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 9 Şubat 2026 tarihinde, çaldığı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırıp, 150 gram altını aldıktan sonra eşekle kaçan M.Ç., hakim karşısına çıktı. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"BABAMA 'TAKA' DEYİNCE BABAM ANLADI"

Mahkeme başkanının eve sakladığı altınların yerini neden polislere kendisinin değil de babasının söylediğini sorması üzerine M.Ç., "Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama 'taka' deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu ortada" diye konuştu.

MAHKEME 9 YIL 7 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme; sanığa 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçundan 7 yıl 6 ay, 'mala zarar verme' suçundan 10 ay, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

