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Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

İstanbul Başakşehir'de 15 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

DHA28 Mart 2021 Pazar 18:21 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 18:21
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Olay, saat 15.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Lalezar Sokak'ta bulunan otluk alanda meydana geldi. Define arama niyetiyle 3 kişinin kazdığı öğrenilen yaklaşık 15 metrelik kuyuya inek düştü. İneğin çukura düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, sahibine ve itfaiyeye haber verdi.

Kuyunun bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Çelik halat kullanılarak kuyuya sarkıtılan bir itfaiye eri, çelik halatı ineğe bağladı. İtfaiye eri çıkarıldıktan sonra çelik halatla yukarı çekilen inek kurtarıldı. Bir saat süren kurtarma çalışması sonrası kuyudan çıkarılan inek bağlı olduğu iplerin çözülmesinden sonra olay yerinden uzaklaştı. Kurtarma çalışmasını başarıyla tamamlayan itfaiye erleri de birbirini tebrik etti.

İneğin sahibi olan Muhammet Ali Demir, "Buradan geçenler görmüşler, sonra bize haber verdiler. Burayı define için kazmışlardı bir sene önce. Kazanları da biliyoruz onlardan şikâyetçi olacağız. Yanına inemedik, çıktıktan sonra veteriner hekim çağırıp kontrollerini yaptıracağız" dedi. Kuyunun yaklaşık bir yıldır açık halde bulunduğunu ifade eden Halis Balaban da, "Burasının kapatılmasını istiyoruz. Benim ineğim de düşüyordu. 3 kişi açtı burayı, nereden baksam 15 metre" diye konuştu.

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