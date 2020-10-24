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Kuyuya düşen kaplumbağaları belediye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kuyuya düşen kaplumbağalar, belediye ekipleri kurtardı. Suyla yıkanan kaplumbağalar, park içerisindeki yeşil ve kuru alana götürülerek doğaya salındı.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:28
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki güvenlik personeli, devriye sırasında 2 kaplumbağanın kuyuya düştüğünü tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaplumbağaları kuyudan çıkardı.

Kaplumbağaların sağlık durumunun iyi olduğunu anlayan güvenlik ekipleri, çamura batan hayvanları elleriyle temizledi.

Suyla yıkanan kaplumbağalar, park içerisindeki yeşil ve kuru alana götürülerek doğaya salındı.

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