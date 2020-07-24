Kuzenini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Suç aletini tarlaya gömdü

DHA 24 Temmuz 2020 Cuma 15:14 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:14

Bayındır'ın Yeşiova Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Ü. ile Çırpı Mahallesi'nde yaşayan kendisi gibi tarım işçisi ve bekar olan halasının oğlu Ahmet Uğur, iddiaya göre, dün gece yarısı telefonda tartıştı. Aslen Şırnaklı olan iki kuzenler, tartışmanın ardından kırsal Yeşilova Mahallesi, Azman Koyu mevkiinde buluştu. Burada çıkan kavgada, Mehmet Emin Ü., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Uğur'u karnından beş bıçak darbesiyle öldürdü. Mehmet Emin Ü. ise motosikletine binip, kaçtı.

Uğur'un cansız bedeni, ihbar üzerine gelen savcı ve jandarmanın incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Mehmet Emin Ü.'nün saat 00.30 sıralarında, Tire-Torbalı karayolu Eskioba Mahallesi Millikuyu mevkiinde olduğunu tespit edip, yakaladı. Suç aleti bıçak ise olay yerine yaklaşık 150 metre mesafedeki bir biber tarlasında toprağa gömülü bulundu. Şüpheli Mehmet Emin Ü.'nün kaçarken bıçağı buraya gömdüğü anlaşıldı.

Mehmet Emin Ü.'nün jandarmada verdiği ilk ifadesinde Uğur'u ailesi hakkında dedikodu yaptığı için tartışıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Mehmet Emin Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.