Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu 18 yaşındaki Samet hayatını kaybetti

DHA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:29 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:29

İstanbul’dan yaz tatili için Çayırlı ilçesi Harmantepe köyüne gelen K.S., saat 08.30 sıralarında iddiaya göre evin bahçesinde amcasına ait tüfek elindeyken kuzeni Samet S. ile şakalaştı. Bu sırada silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki amcasının oğlu Samet S.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Samet S., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. K.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samet S.'nin Trabzon’da hafızlık eğitimi aldığı tatil için memleketine geldiği öğrenildi.