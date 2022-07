Kuzenlerin 'arazi' kavgasında kan aktı: 1 ölü

Olay, saat 02.30 sıralarında, Sarıgöl'e bağlı Bahadırlar Mahallesi'nde meydana geldi. A.S. ile amca çocukları Alper S. ve Mert Salih S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.S., yanındaki tabancayla kuzenlerine ateş edip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mert Salih S., jandarmaya kendilerini vuranın, amcasının oğlu A.S. olduğunu söyledi. Alper S. ve Mert Salih S., Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alper S., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mert Salih S. ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mert Salih S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. A.S. de olaydan saatler sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek teslim oldu. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.