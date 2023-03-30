Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki atık lastikler ''Ses Bariyeri''ne dönüştü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ICA'nın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde duyurduğu proje, döngüsel ekonomiye katkıda bulunurken, otoyoldan kaynaklanan gürültünün azaltılmasını da sağlıyor.

ICA, sürdürülebilirlik odaklı iş stratejisi kapsamında yenilikçi projelere imza atmaya devam ediyor. ICA, otoyoldan toplanan atık lastiklerin geri dönüşümüyle üretilen "Ses Bariyeri Projesi" ile çevrenin korunmasına, yol güvenliğine ve gürültünün azaltılmasına katkıda bulunuyor.

"Ses Bariyeri Projesi" kapsamında, otoyolun Kilyos-Zekeriyaköy bölgesinde yapılan ses analizleri sonucu bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ses bariyeri yerleştirildi. Böylece otoyolun yerleşim bölgelerinin yakınından geçen kesimlerinde araç gürültüsünün en az seviyeye indirgenmesi hedeflendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde duyurdukları "Ses Bariyeri Projesi"nin, ICA'nın gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak konusunda aldığı sorumluluğun parçası olduğunu belirterek, "Otoyol üzerindeki parçalanmış birçok cisim otoyol güvenliğini de tehdit ediyor. Bir yılda yaklaşık 135 ton araç lastiği parçası topladık. Lastik atıklarını döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geri dönüştürerek ses bariyeri yapımında kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- KAUÇUK SES BARİYERİ KARBON AYAK İZİ EN DÜŞÜK ÜRÜNLER ARASINDA YER ALIYOR



Ses bariyeri ile otoyol yakınındaki habitat ve yerleşimlerin otoyol sesinden arındığını aktaran Soğukpınar, şunları kaydetti:

"Biriktirdiğimiz lastik atıklar geri dönüştürülerek döngüsel ekonomiye hizmet ediyor. Atık lastikleri geri dönüştürerek oluşturulan ses bariyerleri aynı zamanda Çevresel Ürün Beyanı (EPD) sertifikasına sahip. Kauçuk ses bariyerleri, atık malzemelerden üretildiği için 'karbon ayak izi' en düşük ürünler arasında yer alıyor. Bu çevre dostu bariyeri ömrünü tamamlayacağı 10. yılının sonunda yeniden geri dönüştüreceğiz ve tekrar kullanacağız. İşimizi en yüksek standartlarda yapmak ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak birinci hedefimiz. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz."

ICA, aynı zamanda Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile TÜSİAD tarafından iş dünyasında plastik tüketimini azaltmak amacıyla kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi'nin de imzacısı durumunda. ICA, bu doğrultuda, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak sergilediği atık ve çevre yönetim çalışmaları sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.