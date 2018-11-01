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TSK Irak'ın kuzeyini vurdu 2 terörist öldürüldü

TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi

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TSK yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Metina bölgesine 31 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi

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