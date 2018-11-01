TSK Irak'ın kuzeyini vurdu 2 terörist öldürüldü
TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi
TSK yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Metina bölgesine 31 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.