TSK: Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında altı terörist etkisiz hale getirildi Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine 17 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı terörist etkisiz hale getirilmiştir.