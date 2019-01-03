Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatlarda, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.