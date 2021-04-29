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Kuzey Irak'ta 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

AA29 Nisan 2021 Perşembe 09:53 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:02
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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