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Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 14:51 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:51
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Komandolarca tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralarda yapılan aramalarda PKK'ya ait parçalanmış M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 250 kilogram amonyum nitrat, 51 RPG-7 roketatar mühimmatı, 63 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 SPG-9 roket mühimmatı, 6 SPG-9 sevk fişeği, 6 kutu doçka mühimmatı, 2 bin makineli tüfek mühimmatı, 1200 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 el telsizi, bir kanas dürbünü, bir doçka namlusu, 50 metre infilaklı fitil, çok sayıda el yapımı patlayıcı, ilaç ve muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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