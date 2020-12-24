Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın inleri yerle bir edildi!

AA 24 Aralık 2020 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:26

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), operasyon kapsamında teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 1 AT-4 tanksavar silahı lançeri, 14 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı,1 obüs mühimmatı, 20 doçka mühimmatı ve 2 telsiz ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi."