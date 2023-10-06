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Kuzey Irak'ta teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 07:26 - Güncelleme:
Kuzey Irak'ta teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan askerimiz şehit oldu
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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Parlak'ın, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023'de, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Ekim'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Parlak için başsağlığı mesajı yayımladı.

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