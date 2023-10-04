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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Batı Nil Virüsü vakası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini bildirdi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Batı Nil Virüsü vakası
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Lefkoşa'da Batı Nil Virüsü vakasına rastlandığı belirtilerek, virüsün insanlara en sık "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaştığı kaydedildi.

Virüsün aşı veya ilaçla tedavisinin bulunmadığı ve semptomları görülen kişilerde mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenf bezlerinin aşırı şişmesi durumlarının yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bakanlığın, virüse karşı gerekli tedbirleri aldığı ve sivrisinek ilaçlamasının aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, virüs taşıyan sivrisineklerin Batı Nil Virüsü'nü insanlara ve hayvanlara bulaştırdığı, insandan insana bulaşın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Aşısı ve tedavisi bulunmayan virüsten korunmanın çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlardan, sivrisinek üremesini önlemek için evlerindeki saksı altında, kap ve lastik içinde biriken suları ve süs havuzu sularını sık sık boşaltmaları istendi.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Batı Nil Virüsü
  • vaka

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