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Kuzey Makedonya'da yangın faciası! Türkiye yardım elini uzattı

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi için askeri uçakla Ankara'ya getirilen 6 kişinin tedavisi sürüyor.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 15:58 - Güncelleme:
Kuzey Makedonya'da yangın faciası! Türkiye yardım elini uzattı
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Yaralıları taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak, saat 02.00'de Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.

Buradan ambulanslarla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 yaralı, tedavi altına alındı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kuzey Makedonya'nın doğusunda yer alan Koçani şehrinde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 22'si ağır 155 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'ye gönderilmişti.

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