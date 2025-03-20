Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanmışlardı! Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Üsküp Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden ambulans uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.
Ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesindeki Yanık Merkezi'ne sevk edilen 3 kişi burada tedavi altına alınacak.
YANGINDA 59 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrinde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 170'ten fazla kişi yaralanmıştı.
Tedavileri için ilk etapta yaralıların 3'ü İstanbul'a, 6'sı Ankara'ya getirilmişti.