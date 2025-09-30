Kuzey Marmara Otoyolu kilitlendi! Tır kazasında faciadan dönüldü

Korkutan kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana geldi.
Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MIL 075 plakalı tır, Beykoz Riva mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen tır çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.