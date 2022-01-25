İSTANBUL 2°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuzey Marmara Otoyolu, yaklaşık 17 saat sonra tek yönlü trafiğe açıldı
Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu, yaklaşık 17 saat sonra tek yönlü trafiğe açıldı

Kar yağışı ve zincirleme kazan nedeniyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu, yaklaşık 17 saat sonra tek yönlü trafiğe açıldı.

IHA25 Ocak 2022 Salı 08:24 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 08:24
ABONE OL

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı. Etkisini arttıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı, bölgeye çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden olmuştu.

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yolda yapılan kar küreme çalışmalarının ardından

jandarma ekipleri Çatalca istikametine tek şerit halinde geçişlere izin verdi. Bölgede mahsur kalan İHA ekibi de kurtarıldı.

Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde ise araç kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve yolun önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.