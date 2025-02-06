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Kuzey Marmara Otoyolu'nda aniden başlayan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Şiddetli kar yağışı Türkiye genelinde etkisini artırırken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda aniden başlayan kar sürücülere zor anlar yaşattı
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İstanbul'da dün başlayan kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, yolda etkili olan kar yağışı otobüsle seyahat eden yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yağışın etkisiyle yolun karla kaplanması ve sürücülerin yavaş ilerlemesi yer aldı.

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