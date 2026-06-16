İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2026 Salı / 1 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3009
  • EURO
    53,7241
  • ALTIN
    6450.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda faciaya ramak kala! Önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi
Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda faciaya ramak kala! Önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Başakşehir istikametinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir tır aynı yönde ilerleyen otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

IHA16 Haziran 2026 Salı 16:39 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda faciaya ramak kala! Önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir yönünde seyir halinde olan tır ile aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın ön kısmında sıkışarak bir süre sürüklendi.

Otoyolda ilerleyen diğer sürücüler büyük panik yaşarken, yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın önünde kalan otomobili metrelerce sürüklediği, çevredeki sürücülerin korna çalarak ve selektör yaparak durumu fark ettirmeye çalıştığı görüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sollama faciası! 3 araç birbirine girdi: Sürücü sinir krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.