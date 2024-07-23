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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada, TIR şoförü Ramazan Akgül hayatını kaybetti.

DHA23 Temmuz 2024 Salı 07:36 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akgül yönetimindeki 34 GAE 786 plakalı TIR'ın lastiği patladı. TIR şoförü Ramazan Akgül patlayan lastiği kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu. Akgül, lastiği kontrol etmek istediği sırada Cem Erdoğan yönetimindeki 41 ATB 443 plakalı hafriyat kamyonu TIR'a çarptı. Çarpışma anında Ramazan Akgül, TIR ve hafriyat kamyonu arasında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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