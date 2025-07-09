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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü açıklandı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
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Koltuk döşeme malzemesi taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AYD 519 plakalı tır, Sancaktepe ilçesi sınırlarındaki Paşaköy kavşağında bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada şoför ile yanındaki yolcu tırda sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan şoför ile yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından morga götürüldü.

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