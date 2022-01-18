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Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolunda bir kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan menfeze çarparak yan yattı. Devrilen kamyon alev alarak hurdaya dönerken kamyon şoförü yanarak can verdi.

IHA18 Ocak 2022 Salı 07:03 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 07:03
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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Riva mevkiinde saat 04:40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Riva mevkiinde 41 KK 268 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan menfeze çarparak yan yattı. Yan yatarak sürüklenen kamyon alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanan kamyona müdahelesi sonrası yanan kamyon söndürüldü. Alev alan kamyon yanarak hurdaya dönerken, kamyon şoförünün şoför koltuğunda hayatını kaybettiğini tespit edildi. Ayrıntılı olarak yapılacak inceleme için kamyon şoförünün bulunduğu yerden çıkartılmadığı bilgisi alındı.

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