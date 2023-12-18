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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüsün muavini Halil Atay (26) hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

AA-İHA18 Aralık 2023 Pazartesi 04:59 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde Volkan Metro Turizm'e ait 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, otobüsün Ankara'dan Edirne'ye gittiğini belirterek, "Kazada sıkışanlar oldu. Kaza esnasında ayağı, boynu kırılanlar oldu." dedi.

Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik oluştu. Ekipler kaza yapan otobüsle tırı kaldırmak için çalışma başlattı.

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