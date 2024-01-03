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Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız sınırı ihlallerine 13 milyon TL ceza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2023'te hız sınırını ihlal eden 10 bin 423 sürücüye, 13 milyon 249 bin 523 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız sınırı ihlallerine 13 milyon TL ceza
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Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolda, otomobillere saatte 140, minibüs ve otobüslere saatte 100, kamyonetlere saatte 95 kilometre, kamyonlara saatte 90 kilometre hız sınırı uygulandığı belirtildi.

Bu hız sınırlarını yüzde 10'dan fazla aşan sürücüler için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği anlatılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin, 2023'te otoyolda radarla 2 bin 639 saat hız denetimi faaliyeti gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, bu denetimler sırasında hız sınırı ihlali yapan 10 bin 423 araç sürücüsüne, 13 milyon 249 bin 523 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

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