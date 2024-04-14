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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet otomobile çarptı, 2 ölü, 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA14 Nisan 2024 Pazar 07:07 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet otomobile çarptı, 2 ölü, 4 yaralı
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ö.A'nın kullandığı 34 CZK 737 plakalı kamyonet, Sevindikli mevkisinde, A.S. idaresindeki 31 ACS 759 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan kamyonet devrilirken, otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Hatay'dan döndüğü öğrenilen otomobilin sürücüsü A.S. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde, kızı S.S. (17) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Otomobildeki 2 ve kamyonetteki 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

S.S'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Asri Mezarlığı morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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