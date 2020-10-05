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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Alev alan araç hurdaya döndü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir araç, emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, kısa süre sonra alev aldı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 12:07 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:07
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Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda Savaş Gezen sürücüsü olduğu 34 LF 1541 plakalı Honda marka aracının lastikleri kontrol etmek amacıyla sağ şeride çekti. O esnada arkadan gelen 34 GR 1994 plakalı araç sahibi Oben Özdemir, Gezen’e ait aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç kısa süre içerisinde alev almaya başladı. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri takla atan araçtan çıkardığı Oben Özdemir’i ayakta tedavi ederken kazadan yara alarak kurtulan Ayşe Karabulut’u ise en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Gezen’e ait araç hafif hasar alırken, kazada takla atarak alevler içinde kalan araç ise kullanılamaz hale geldi.

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