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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu Havalimanı Kavşağında ticari taksinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 15:12 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Havalimanı Kavşağı Mevkii Tayakadın istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan Hakan Gündüz idaresindeki 34 TFS 44 plakalı ticari taksi, aynı yöne giden Mevlüt Kökten yönetimindeki 34 GGK 515 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kökten hafif, taksi sürücüsü Hakan Gündüz ve o sırada ticari takside bulunan Singapur uyruklu Chean Chın Loon Joseph ise ağır yaralandı. Olay yerine Jandarma sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan ağır yaralı turisti kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri ise başka kaza olmaması için yol güvenliği sağladı. Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Singapurlu turist ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olan sürücü Hakan Gündüz ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu, yaralanan diğer sürücü Mevlüt Kökten'in de hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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