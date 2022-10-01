İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2022 Cumartesi / 6 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 02:13 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
ABONE OL

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Ş.K. yönetimindeki 06 FY 1072 plakalı araç, Sapakpınar mevkisinde yol kenarındaki su kanalını aşarak yaklaşık 100 metre ilerideki viyadük ayağına çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve yaralanan A.K. hastaneye kaldırıldı.

Ş.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.