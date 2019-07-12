Kuzey Marmara Otoyolu'nda midibüs devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir servis midibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
- DHA
KUZEY Marmara Otoyolu İhsaniye mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir servis midibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.
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