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Kuzey Marmara Otoyolu'nda midibüs devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir servis midibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

  • DHA
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KUZEY Marmara Otoyolu İhsaniye mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir servis midibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor. 
 

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