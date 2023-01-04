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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yangın çıkan tırda hasar oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yangın çıkan tırdaki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yangın çıkan tırda hasar oluştu
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Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Karasu gişelerindeki görevliler, Kırgızistan uyruklu K.K. idaresindeki Kırgızistan plakalı tırın dorsesinden duman çıktığını fark etti.

Gişe görevlilerinin uyarıları üzerine otoyolun kenarına park edilen mutfak malzemeleri yüklü tır, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, tırdaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Tırın İstanbul'dan Kırgızistan'a gittiği öğrenildi.

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