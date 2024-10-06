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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yardım edeyim derken başka bir kazaya kurban gitti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan sürücüye yardım etmek isteyen 24 yaşındaki Görkem Öztürk, bir başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

IHA6 Ekim 2024 Pazar 09:37 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yardım edeyim derken başka bir kazaya kurban gitti
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Kaza, 30 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağış sebebiyle bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda çalışan 24 yaşındaki Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu. Aracın yanına gelen Görkem Öztürk'e, kazayı gören ancak yağış sebebiyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki 34 EVY 177 plakalı otomobil çarptı. Öztürk metrelerce havalanırken, otomobil ise defalarca takla attı. Meydana gelen kazada Öztürk feci şekilde can verdi, takla atan otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, Öztürk'ün çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı, otomobilin ise defalarca takla attığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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