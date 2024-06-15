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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yan yattı! İnceleme başlatıldı

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yolcu otobüsü yan yattı. Yolcuların olmadığı otobüste, şoför ve muavin yaralandı. Devrilen otobüste yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önlerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA15 Haziran 2024 Cumartesi 07:06 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yan yattı! İnceleme başlatıldı
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Emirli mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VLE 90 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Yolcuların olmadığı otobüste, isimleri öğrenilemeyen şoför ve muavin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoför ve muavini ambulansla Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne İstikametini bir süre trafiğe kapattı. Devrilen otobüsün vinç ile kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak tekrardan açıldı.

Devrilen otobüste yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önlerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu
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