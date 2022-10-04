İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5584
  • EURO
    18,2693
  • ALTIN
    1012.71
  • BIST100
    3392.13
Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazası

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AA4 Ekim 2022 Salı 07:00 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazası
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ak idaresindeki 64 AV 409 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde Ankara istikametinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Bariyerlere çarptıktan sonra refüje devrilen tırın sürücüsü araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alarak, iki şeridi trafiğe kapattı.

Ekiplerin yardımıyla devrilen tırdan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü Ak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki şeridi trafiğe kapatılan yolun, devrilen tırın kaldırılmasının ardından açılacağı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.