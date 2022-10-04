Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ak idaresindeki 64 AV 409 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde Ankara istikametinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Bariyerlere çarptıktan sonra refüje devrilen tırın sürücüsü araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alarak, iki şeridi trafiğe kapattı.

Ekiplerin yardımıyla devrilen tırdan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü Ak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki şeridi trafiğe kapatılan yolun, devrilen tırın kaldırılmasının ardından açılacağı öğrenildi.

