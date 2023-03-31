Kuzey Marmara Otoyolu'nu 864 milyon araç kullandı

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un batısındaki Kınalı'dan başladığını ve Sakarya Akyazı'ya uzandığını belirterek, "Otoyol ile İstanbul'un şehir içindeki ve mevcut Boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğu azaldı. Araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yolla transit geçişini sağladı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerindeki sanayi bölgelerinin çevresinden geçen otoyol ile sanayi bölgelerinin otoyola doğrudan erişimlerini temin etti." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında ilk Odayeri-Paşaköy kesiminin 26 Ağustos 2016'da açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, bu tarihten itibaren otoyolu toplam 864 milyon aracın kullandığını bildirdi. Karaismailoğlu, bu projeyle yılda 5,4 milyar lira tasarruf sağlandığını, karbon emisyonunun da 425 bin ton azaldığını belirtti. Otoyolun, İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu'na birkaç noktadan entegre olduğunu, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na da bağlanacağını ifade eden Karaismailoğlu, ekonomik aktivitenin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı kuracaklarını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, projenin, bünyesinde dünyanın en önemli mühendislik yapılarından olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de barındırdığına işaret ederek, köprünün 59 metrelik genişliğiyle dünyanın en geniş tabliyesine sahip olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, üzerinden hızlı tren ve yük trenlerinin geçmesine imkan verecek şekilde tasarlandı. Kuleleri 322 metre yüksekliğe ulaşan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1408 metre ana açıklık uzunluğuna sahip. Köprünün toplam boyu kenar açıklıklarıyla birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor."