Güncel

Kuzey Marmara'da korku dolu anlar: Makas atan sürücü faciaya saniyelerle yaklaştı

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda makas atan trafik magandası kazaya davetiye çıkardı. 34 FLC 606 plakalı otomobil sürücüsünün tehlikeli manevraları araç kamerasına yansıdı.

IHA26 Ocak 2026 Pazartesi 09:36 - Güncelleme:
Kuzey Marmara'da korku dolu anlar: Makas atan sürücü faciaya saniyelerle yaklaştı
Olay, Beykoz sınırlarında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Görüntülere göre, trafikte makas atarak ilerleyen 34 FLC 606 plakalı otomobil sürücüsü, en sağ şeritte kendi halinde seyreden aracı sıkıştırarak emniyet şeridine kadar itti.

FACİAYI ÖNLEDİ

Yaklaşık 130 kilometre hızla seyir halinde olan sürücü büyük tehlike yaşadı. Tehlikeli manevralarına devam eden maganda sürücü, diğer aracı emniyet şeridine zorladıktan sonra kendisi de emniyet şeridine girerek yoluna devam etti. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, yaşanan olayda herhangi bir kazanın meydana gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Görüntüler, trafikteki sorumsuz sürücülerin oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

