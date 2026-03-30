Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki bir servis aracı trafik kazasına karıştı.

Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Yaralıların bir kısmı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığı belirtildi.

Valilik, polise uzun süreli uygulanan kalp masajıyla hayata döndürüldüğünün altını çizdi:

Kazada 1 polis hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden polis memuruna hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir."