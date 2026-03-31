Güncel

Kuzey Marmara'daki feci kazada yeni gelişme: Otomobil sürücüsü tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir polis memurunun şehit olduğu, 3'ü ağır 29 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin servis aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

AA31 Mart 2026 Salı 14:28
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının bariyerlere çarpması sonucu bir polisin şehit olduğu, 3'ü ağır 29 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, aynı yönde seyreden 34 EYG 499 otomobilin, polis servis aracına arkadan çarparak kazaya neden olduğunu belirledi. Ekiplerce gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şehit polis memuru Mustafa Aydın için bugün 15.45'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek. Aydın'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

- NE OLMUŞTU ?

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, aynı yönde seyir halindeki 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti.

Kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

