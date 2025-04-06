KVKK Başkanı Bilir: E-posta ve mesaj yoluyla gelen kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olunmalı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlarken, 2018'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle de 7 Nisan'ın "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Kişisel Verileri Koruma Günü'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan KVKK Başkanı Bilir, 7 Nisan 2016'da kişisel verilerin korunması bakımından Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Kişisel Verileri Koruma Günü'yle kişisel veri farkındalığının oluşturulması ve kişisel verilerin korunmasında alınabilecek bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekilmesinin amaçlandığını aktaran Bilir, çocuk ve gençlerde kişisel veri koruma bilinci oluşturulmasının da bu günün amaçları arasında olduğunu belirtti.

- "ŞÜPHELİ BAĞLANTILARA TIKLANMAMALI"

Bilir, internet kullanımının artmasıyla kişisel verilerin korunmasına yönelik risklerin de arttığını ifade ederek, veri güvenliği için şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu nedenle dijital dünyada güvenliğin sağlanabilmesi için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Örneğin e-posta, mesaj ve sosyal medya paylaşımları yoluyla gelen kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olunmalı, bu doğrultuda şüpheli bağlantılara tıklanmamalı ve kişisel bilgiler gelişigüzel paylaşılmamalı. Resmi kurum ve kuruluşlar hassas bilgileri e-posta ya da mesaj yoluyla talep etmezler. Bu nedenle, bu tür kişisel veri taleplerine karşı sorgulayıcı olunmalı. Ayrıca kişisel verileri ele geçirmeyi hedefleyen kötü niyetli paylaşımlara karşı doğru bilgi edinmek için resmi ve doğrulanmış kaynakları takip etmek son derece önemli. Kaynağı belirsiz ve resmi kaynaklarca teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemeli."

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu konumundaki şirket veya kuruluşun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve KVKK'ye bildirmek zorunda olduğunu vurgulayan Bilir, ihlal bildirimi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda 204 bin 285 liradan 13 milyon 620 bin 402 liraya kadar idari para cezasının uygulanabileceğine dikkati çekti.

- "1 MİLYAR 12 MİLYON 711 BİN LİRA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI"

KVKK'ye bugüne kadar yapılan başvurular ve verilen kararlar hakkında bilgi veren Bilir, "48 bin 553 şikayet, ihbar ve başvuru KVKK'ye ulaştı. Bunlardan 46 bin 812'si sonuçlandırıldı, 1741 dosyanın ise inceleme süreci devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda 1 milyar 12 milyon 711 bin lira idari yaptırım uygulandı." diye konuştu.

Faruk Bilir, kuruluşundan bu yana KVKK'ye 1648 veri ihlali bildirimi yapıldığını, bunlardan 359'unun kurumun sitesinden ilan edildiğini kaydederek, "Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda ise 1230 hukuki görüş verildi. Ayrıca yurt dışına kişisel veri aktarımında yeterli nitelikleri taşıyan 10 taahhütname onaylandı. 1986 standart sözleşme kuruma bildirildi." ifadelerini kullandı.