KYK 2018 burs başvuru sonuçları sorgula yurtkur.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları öğrenme kyk.gov.tr giriş sayfası

KYK burs sonuçları 2018 | yurtkur.gsb.gov.tr | KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı | kyk.gov.tr giriş ekranı! KYK burs sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak KYK son dakika yurt burs kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı kyk.gov.tr! KYK burs sonuçları: YurtKur sayfasında ne zaman açıklanacak? 2018 KYK burs öğrenim sonuçları açıklandı mı? Kredi ve burs sonuçları geçen sene hangi tarihte açıklandı? KYK burs kredi ücretleri ne kadar oldu? 2018 KYK kredi burs başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. Kredi Yurtlar Kurumu'nca düzenlenen yurt burs ve öğrenim kredisi başvuruları geçtiğimiz aylarda sona erdi. 2018 2019 eğitim öğretim yılında KYK yurt kredi ve burs başvuru sonuçlarını merak eden milyonlarca öğrenci; KYK burs kredi başvuru sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. KYK sonuçları yani 2018 KYK yurt ve burs başvuru sonuçları, geçtiğimiz ay sona eren başvuruların ardından en çok arananlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay tamamlanan KYK burs ve kredi başvurularının ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. KYK burs başvuruları 15 - 21 Ekim tarihleri arasında yapılmış başvurular 21 Ekim'de sona ermişti. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler KYK sonuçlarına çevrildi. KYK burs öğrenim kredisi başvuru sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeler star.com.tr'de. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

KYK burs sonuçları bugün açıklanacak mı?



Üniversiteyi kazanan öğrenciler KYK burs başvurularını tamamladılar ve şimdi sıra sonuçlarda. Geçen yıl başvurulardan sonra 23 gün sonra açıklanan KYK burs sonuçlarınını bu yıl bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Fakat KYK burs sonuçları için Yurtkur'dan resmi bir açıklama yapılmadı.



KYK burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürecinin sonuna doğru geliniyor. KYKY burs sonuçlarının kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. KYK burs başvuru sonuçlarını bekleyen tüm öğrencilerin gözü kulağı kyk.gov.tr ve yutkur.gsb.gov.tr adresinden gelecek haberlerde…

Yurtkur KYK burs üzerinden üniversite öğrencilerinin bekleyişi devam ederken konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları, 15 Ekim 2018 tarihinde başladı, 21 Ekim 2018 tarihinde sona erdi. 6 günlük süreçte öncelikli belgeye sahip olan öğrenciler, kurum tarafından paylaşılan adrese belgelerini yolladı. Devlet tarafından yapılan başvurular içerisinde en dikkat çeken burs-kredi başvurularına dair incelemeler 16 kurum tarafından titiz bir şekilde yapılıyor. Bu sebepten ötürü Kredi ve Yurtlar Kurumu, başvurulara dair sonuçlar üzerinden resmi tarih açıklaması yapmıyor. 2017 yılında kredi ve burs sonuçları, başvuruların ardından 23 gün sonra açıklandı. 21 Ekim 2018 tarihinde sona eren başvurular, geçen seneki verilere göre 12 Kasım ila 16 Kasım 2018 tarihlerinde açıklanabilir. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz CNN Türk haber sitesinde yer alacaktır.

Kurum tarafından sonuçlar iki sitede açıklanacak: Kredi ve Yurtlar Kurumun resmi web sitesi olan http://yurtkur.gsb.gov.tr sitesi ve e-Devlet içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu sayfası içerisinde. Burs kazanan öğrenciler, muhakkak e-Devlet üzerinden KYK taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Onay yapılmadığı taktirde, üniversite öğrencisi burs imkanından yararlanamayacak! KYK kredi-burs sonuçları, kurum tarafından açıklandıktan sonra burs kazanan öğrenciler, KYK burs ücretleri 2018-2019 kapsamı içerisinde; Lisans bölümlerinden okuyan öğrenciler 500 Türk Lirası, Yüksek Lisansta 1.000 Türk Lirası, Doktorada 1.500 Türk Lirası burs-kredi imklanlarından yararlanılacak.



KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2018 KYK BAŞVURULARI



KYK başvurularının üzerinden bugün itibariyle 18 gün geçti. Geçtiğimiz yıl sonuçlar başvuruların bitiminden 23 gün sonra açıklanmıştı. 2018 - 2019 dönemi KYK başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK kredi ve burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili de henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki süreler göz önüne alındığında KYK burs ve kredi başvurularının 12 - 16 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.



KYK BURS SONUÇLARININ ARDINDAN TAHHÜTNAME DETAYI



YurtKur'un resmi web sitesinde şu açıklama yapıldı: Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir.



DİKKAT!



Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

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KYK BURS VE KREDİ ARASINDA FARKLAR NE?



Karşılıksız olarak verilen KYK bursları aynı zamanda Başbakanlık Bursu adıyla da anılmaktadır. Öğrenim Kredisi ise öğrencilere eğitim süresince verilen, eğitim süresi bittikten sonra belirli düzende geri alınan borç paradır.





KYK BURS VE KREDİ MİKTARI DEĞİŞTİ



Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.



• Lisansta 500 TL

• Yüksek Lisansta 1.000 TL

• Doktorada 1.500 TL



BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.





BURS ÖNCELİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?



Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.



BURSTAN YARARLANAMAYACAK ÖĞRENCİLER KİMLER?



Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,



Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.







KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?



Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.



BURS/KREDI BAŞVURUSU İPTALİ İÇİN



Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

BURS ÜCRETLERİ 2018



Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 470 Türk Lirası alacak.



Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 940 Türk Lirası alacak.



Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1410 Türk Lirası Alacak.



BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?



Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin T.C. vatandaşlık numarasına göre ödemeleri yapıyor. Buna göre;



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 0 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 6'sında ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 2 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 7'sinde ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 4 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 8'inde ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 6 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 9'unda ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 8 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 10'unda ücretleri alacak.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?



KYK burslarının ödenme tarihi geçtiğimiz sene aşağıdaki gibiydi: Kredi ve Yurtlar Kurumu, ücretleri Ocak ayının 6’sında yatırmaya başlayacak. Ve her ayın 6’sı olmak üzere; 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu günlerde ücretler Ziraat Bankası’na yatırılacak.



YILBAŞINDA BAŞLAYACAK



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



BURS NE KADAR?



KYK burs sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdüren öğrenciler, yapılacak olan ödemeleri de araştırıyor. "KYK burs ücretleri" aramasını yapan öğrenciler, 2018 yılında ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri1410 TL burs/kredi ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı.



KREDİ NE KADAR?



Erdoğan; "Böyle ödenecek ayrıca geçen yıl 285 TL olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı veriyorduk o da bu yıl 330 liraya çıkartıldı. Yüksek lisans 440 lira, doktora öğrencileri için ise 1410 liradır. Şimdi, Yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan 1410 lira olan bu rakamlar adeta kendini geçindirmek gibi değil aile geçindirir gibi duruma geldi" diye konuştu.



TC KİMLİK NUMARASI ÖDEME TARİHİ



0 İle Bitenler Ayın 6’sı itibariyle



2 İle Bitenler Ayın 7’si itibariyle



4 İle Bitenler Ayın 8’i itibariyle



6 İle Bitenler Ayın 9’u itibariyle



8 İle Bitenler Ayın 10’u itibariyle



HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLEBİLECEK?



Kredi ve burs ücretini çekmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası aracılığıyla ücretleri temin edebilecekler. İsimlerine özel olarak tahsis edilecek BANKKART'larını, gönderilecek bankadan sözleşme imzalayarak alacak olan öğrenciler, burs ya da öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden temin edebilecekler. Öğrencilere burs ve kredinin yatırılacağı aydan başlamak üzere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?



Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.



Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.



Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.



KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR?



Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.



Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.



Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.