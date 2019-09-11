KYK 3. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı mı? gibi soruların yanıtları yedek yerleştirme bekleyen öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Üniversiteye yerleşen ve barınma ihtiyaçlarını devlet yurdu üzerinden karşılamak isteyen öğrencilerin gözü KYK yedek yurt başvurularına çevrildi. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül tarihinde yapıldı. Şimdi ise üçüncü yedek yerleştirmeler yapılacak. KYK 3. yedek yerleştirme işlemleri hakkında merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KYK 3. YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK 3. yedek yerleştirmeleri yarın yapılacak. KYK 3. yedek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. KYK 3. yedek yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklencektir.

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KREDİ/BURS BAŞVURULARI DAHA SONRA ALINACAK

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini

tamamlamasını takiben alınacak.

YURTLAR 1 EYLÜL’DE AÇILIYOR

KYK, bir yeniliğe daha imza atarak yurtların açılış-kapanış tarihlerini sabitledi. Üniversitelerin akademik takvimlerine göre her yıl farklı tarihler arasında hizmet veren yurtlar artık her yıl 1 Eylül-30 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek.

1 Eylül tarihi itibarıyla öğrencilerini karşılayacak olan yurtlar, 30 Haziran 2020 tarihinde hizmete kapanacak. Yaz döneminde yaz okulu, sınav, zorunlu kurs, zorunlu staj vb. sebeplerle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için de nöbetçi yurtlar gençlerin hizmetinde olacak.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, yaz aylarında (temmuz ve ağustos) yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması karara bağlanmıştı. Buna göre yurtta Temmuz ve Ağustos aylarında yurtta kalmayan öğrenciler yurt ücreti ödemeyecek.