Büyük bir heyecanla beklenen KYK 6. yedek yurt sonuçları açıklandı. KYK yurt yedek sorgulama sayfası yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuruları açıklandıktan sonra yedek yerleştirmeler devam ediyor. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri göz önüne alınarak öğrencilerin durumu tespit edildi. Öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler, 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak doğrulandı.

İLK KAYIT ÜCRETLERİ ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

YURTLAR 1 EYLÜL’DE AÇILIYOR

KYK, bir yeniliğe daha imza atarak yurtların açılış-kapanış tarihlerini sabitledi. Üniversitelerin akademik takvimlerine göre her yıl farklı tarihler arasında hizmet veren yurtlar artık her yıl 1 Eylül-30 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek.

1 Eylül tarihi itibarıyla öğrencilerini karşılayacak olan yurtlar, 30 Haziran 2020 tarihinde hizmete kapanacak. Yaz döneminde yaz okulu, sınav, zorunlu kurs, zorunlu staj vb. sebeplerle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için de nöbetçi yurtlar gençlerin hizmetinde olacak.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, yaz aylarında (temmuz ve ağustos) yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması karara bağlanmıştı. Buna göre yurtta Temmuz ve Ağustos aylarında yurtta kalmayan öğrenciler yurt ücreti ödemeyecek.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 1 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf, ve Genel Müdürlük tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasını yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.