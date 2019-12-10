KYK borçları silinecek mi? KYK borçları affı nasıl olacak?
KYK borçları silinecek mi? KYK borçları affı nasıl olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020’de hayata geçirilecek. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor. Başkan Erdoğan konu ile ilgili sorulan bir soruya, “Gündemimizde, öğrencilerin lehine bir adım atacağız.” yanıtını verdi.
KYK borçları silinecek mi? KYK borçları affı nasıl olacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020’de hayata geçirilecek. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor. Başkan Erdoğan konu ile ilgili sorulan bir soruya, “Gündemimizde, öğrencilerin lehine bir adım atacağız.” yanıtını verdi.
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.
Yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, KYK borçlarına ilişkin, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız." ifadelerini kullandı.
BERAT ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversite mezununa barış eli uzatacak.
Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversite mezununu ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor.
İŞ BULAMAYAN ERTELEYEBİLİR
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi.
HANGİ DURUMLARDA SİLİNİYOR?
Öğrenim veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin borçları siliniyor.
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