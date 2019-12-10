KYK borçları silinecek mi? KYK borçları affı nasıl olacak?

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, KYK borçlarına ilişkin, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız." ifadelerini kullandı.

BERAT ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversite mezununa barış eli uzatacak.

Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversite mezununu ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor.

İŞ BULAMAYAN ERTELEYEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi.